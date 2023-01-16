16 Января 2023
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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кончаловский отреагировал на санкции Зеленского

Российский режиссер Андрей Кончаловский, прокомментировал введённые против него президентом Украины Владимиром Зеленским санкций.

По его словам, у него ещё не сформировалось мнение на этот счёт, но он с состраданием наблюдает происходящее на Украине.

"У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил - я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине, но как это ни прискорбно, мы знаем случаи исторического ослепления огромных масс людей, за которое им приходится жестоко расплачиваться. Нам суждено быть вместе, прозрение неизбежно", - сказал Кончаловский РИА "Новости".

Украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 198 деятелей. Под санкции попали, в том числе актеры Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, певец Юрий Лоза и другие.

Теги: Кончаловский, Зеленский, санкции, Украина



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