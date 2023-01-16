16 Января 2023
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Экономика За рубежом
Фото: infovoronezh.ru

СМИ: бизнесмены из России и КНР отказались посещать ВЭФ

На Всемирном экономическом форуме в 2023 году не будет российских и китайских миллиардеров, которые еще недавно были "неотъемлемым атрибутом Давоса".

"Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса, таким же обычным явлением, как пуховики Moncler. В этом году их ноль. Война на Украине и остракизм России со стороны Запада фактически исключили олигархов из ежегодной беседы капиталистических элит", — сообщает Bloomberg.

По данным агентства, также на форуме не будет ни одного бизнесмена из КНР, "поскольку страна все еще не оправилась от всплеска случаев COVID-19 и падения фондового рынка".

"Состав списка приглашенных миллиардеров отражает глобальные потрясения", которые происходят в мире на фоне конфликтов, распространения болезней и растущей инфляции", — пишет Bloomberg.

Всего для участия в мероприятии зарегистрировалось 116 миллиардеров, большинство из которых представляют США, Евросоюз, страны Персидского залива и Индию.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе будет проходить с 16 по 20 января впервые после двухлетнего перерыва из-за эпидемии коронавируса.

Теги: миллиардеры, ВЭФ, Давос



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