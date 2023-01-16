16 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: duma.gov.ru

Зюганов заявил, что Россия должна активнее использовать народную дипломатию

России нужно активнее использовать народную дипломатию и предложить миру привлекательный образ жизни.

Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"России в свою очередь нужно активнее использовать народную дипломатию, расширять сферы влияния, в том числе за счет обучения иностранных студентов, продвижения русского языка... Россия должна предложить всему миру привлекательный образ развития", - написал депутат в Telegram.

По словам парламентария, "мягкая сила" является одним из излюбленных приемов Соединенных Штатов для продвижения собственных интересов.

"Поскольку Белград отказывается присоединиться к антироссийским санкциям, Америка воспылала желанием развить у сербской молодёжи "критическое мышление". Сообщается, что на эти цели Вашингтон направит порядка $160 тысяч. Это далеко не первый и, думается, не последний транш для насаждения американских ценностей и идеологии", - отметил Зюганов.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов планирует выделить около $160 тыс. на развитие у сербской молодежи "критического мышления".

Теги: Зюганов, Сербия, США



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