16 Января 2023
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Белоруссия намерена договориться с Россией о рефинансировании долга

Власти Белоруссии хотят договориться с Россией о рефинансировании части своего долга.

Как сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Министерства финансов республики Юрий Селиверстов, традиционно на РФ приходится 70% заимствований Минска, и обсуждение дальнейшего плана необходимо в силу того, что доступ на европейский рынок кредитования для республики закрыт из-за действующих ограничительных мер.

"У нас есть обязательства погашения долгов перед ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития), есть межгоскредиты, которые мы брали у России при разных обстоятельствах, есть решение, что мы можем занимать для бюджета на российской фондовой бирже взамен европейских институтов, которые против нас предъявили санкции. Решения прорабатываются: речь идет не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были. Не 100%, но в какой-то части, чтобы нам было легче погашать и обслуживать", – заявил министр.

Отмечается, что главы двух стран уже обсудили этот вопрос и решение было принято, теперь необходимо "оформить договоренности".

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что найдено понимание с Россией по кредитной поддержке в реструктуризации долга Минска перед российскими финучреждениями.

Теги: Белоруссия, кредит



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Ранее 20.12.2022 12:42 Мск Минск договорился с Москвой о кредитной поддержке в реструктуризации долга


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