16 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Глава СКР заинтересовался нападением на врача в Югре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о происшествии в одной из больниц Ханты-Мансийского автономного округа-Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Речь идет о нападении на врача-хирурга в Мегионе. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

"В мегионскую городскую больницу был доставлен мужчина с подозрением на обморожение. Находясь в помещении медицинского учреждения, мужчина -гражданин иностранного государства - из-за внезапно возникшего чувства неприязни схватил хирургические ножницы и попытался нанести ими удары дежурному врачу-хирургу, сопровождая свои действия угрозой убийством. В связи с оказанным потерпевшим сопротивлением довести до конца свои намерения злоумышленник не смог", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования уголовного дела.

Теги: врач-хирург, нападение, мужчина, обморожение



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