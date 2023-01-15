Родственникам российских военных прислали анонимные видео издевательств над пленными солдатами

Следователи проверят информацию, переданную родственниками российских военнослужащих уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следкома.

"На видеозаписях, присланных им с анонимных аккаунтов, неизвестные издеваются над солдатами, попавшими в плен, угрожая убийством в случае, если не получат выкуп. При подтверждении опубликованных сведений следствие примет меры к установлению причастных и их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении СКР.

Ранее на странице омбудсмена Татьяны Москальковой в telegram-канале была опубликована видеозапись от родственников военного, попавшего в плен к украинским нацистам. На кадрах, которые мы не можем опубликовать по этическим соображениям, неизвестные в режиме видеоконференцсвязи вымогают у людей $25 тыс. избивая при этом военнослужащего, издеваясь над ним, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Также вымогатели потребовали у родственников, чтобы те обратились в комитет солдатских матерей.

"Обыкновенный фашизм" — не страшная страница истории. Он сейчас. Он здесь. Он — рядом с нами. Эти жуткие кадры я получила 14 января от родственников попавших в плен российских военнослужащих Владислава Коваленко и Петра Крикунова. С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп. Ещё одно свидетельство для будущего трибунала над нацистами!", - процитировала Москалькова призвав Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.