16 Января 2023
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Армия и ВПК В России
Фото:vega.su

Минобороны РФ: самолеты А-50У обеспечивают господство российских ВКС в небе над зоной СВО

Модернизированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У обеспечивают господство российских ВКС в небе над зоной СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

А-50У осуществляют разведку и боевое управление авиацией в зоне спецоперации. Благодаря русским "Аваксам" обнаружены большинство из уничтоженных украинских истребителей.

Минобороны также раскрыло возможности этих самолетов. Они обнаруживают пуск ракеты на расстоянии 800 км, истребитель виден на дистанции более 300 км, наземные и морские цели, обнаруживаются на расстоянии 300 км.

Кроме того, А-50У видит одновременно более 300 целей.

Самолет обладает мощной РЛС с излучением, направленным в разные стороны. Благодаря такому излучению и постоянному вращению радар не имеет «мертвых зон» и способен обнаруживать самолеты пятого поколения.

Теги: самолет, А-50У, ВКС, Минобороны, спецоперация



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