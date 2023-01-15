В Югре мужчина с обморожением пытался убить врача-хирурга

В Мегионе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина одного из соседних государств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Его обвиняют в покушении на убийство врача.

Инцидент произошел 14 января, около 04.00. Пьяного подозреваемого доставили в больницу с одной из улиц города с подозрением на обморожение. Из внезапно возникшей неприязни мужчина схватил хирургические ножницы и попытался нанести ими не менее двух ударов дежурному врачу-хирургу, сопровождая свои действия угрозой убийством. В связи с оказанным потерпевшим сопротивлением, довести до конца свои намерения злоумышленник не смог.

Подозреваемый задержан и ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о его заключении под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.