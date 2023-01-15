15 Января 2023
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Про взятие Соледара: возможности и риски

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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Telegram-канал &quot;Кепка Пригожина&quot; / t.me/Prigozhin_hat

Российским войскам понадобится несколько недель на зачистку окрестностей Соледара

Силам РФ понадобится около двух недель, чтобы завершить зачистку Соледара в ДНР и его окрестностях, сообщает ТАСС со ссылкой на командира добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимира Новикова.

"Я думаю, что на зачистку Соледара еще где-то неделя, однозначно, уйдет. Потом нужно с окрестными населенными пунктами разобраться, потому что на это тоже время потребуется. <...> Минимум две недели на это все уйдет", - приводит издание его слова.

По словам Новикова, силы РФ продолжают оказывать "определенное огневое давление" на украинские войска в Артемовске (украинское название - Бахмут). "Очень важный момент, когда идет наступление, не "взорваться", то есть когда противник отступает, а мы не перестаем наступать. <…> Определенное огневое давление наших сил присутствует", - отметил он.

Напомним, вечером 11 января руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что территория города Соледар полностью освобождена от подразделений Вооруженных сил Украины. По словам бизнесмена, в населенном пункте была проведена зачистка. В частности, уничтожены не пожелавшие сдаться в плен украинские военные. При этом мирных жителей оперативно вывели из опасной зоны.

Минобороны РФ сообщило, что освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении, было завершено 12 января. Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в "котел" остающиеся в нем подразделения ВСУ.

Теги: Соледар, зачистка окрестностей, спецоперация



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