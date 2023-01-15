15 Января 2023
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Общество Санкт-Петербург

Засыпаны снегом, скованы льдом. Кладбища Петербурга не готовы к мероприятиям в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

По состоянию на воскресенье, 15 января, места захоронения жертв и героев Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге не подготовлены к юбилею прорыва блокады Ленинграда. Вряд ли за оставшееся до праздничной даты время городские службы успеют организовать расчистку могил от снега и уборку мусора с территорий.

В этом году Санкт-Петербург отмечает 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 года в ходе наступательной операции «Искра» кольцо фашистской блокады было прорвано. В связи с этим событием наши корреспонденты побывали на городских кладбищах и выяснили, в каком состоянии находятся места захоронения жертв блокады.

В городе Ломоносов на Оранжерейной улице расположен мемориал «Красная Слобода», или Малая Пискаревка. Здесь находится братская могила, где в 1941 году захоронены свыше 5 тысяч советских воинов и жителей Ораниенбаума, умерших от голода, ранений и болезней.

малая пискаревка, кладбище, лп(2023)|Фото: Накануне.RU

Таблиц с информацией о предстоящей праздничной дате нашими корреспондентами обнаружено не было. Кладбище огорожено, но ухоженной территорию назвать нельзя – впечатление портит мусор, а также выброшенные кем-то венки и цветы у ограды.

мусор, кладбище, лп(2023)|Фото: Накануне.RU

Богословское кладбище на проспекте Мечникова – одно из самых известных городских кладбищ, где похоронены воины Великой Отечественной войны, в том числе Герои Советского Союза, а также жители блокадного Ленинграда. Проходы к местам захоронения на Богословском кладбище оказались в снегу, как и сами могилы. Впрочем, основная аллея расчищена и посыпана песком.

богословское кладбище, лп(2023)|Фото: Накануне.RU

Центральные аллеи на знаменитом Пискарёвском кладбище, расположенном на проспекте Непокорённых, вычищены, однако индивидуальные могилы и проходы густо засыпаны снегом. Удивление наших корреспондентов вызвала лестница, ведущая в музей и к администрации кладбища. Снег и наледь не позволяют подняться в помещение без риска для жизни.

пискаревское кладбище, лп(2023)|Фото: Накануне.RU

лестница, снег, лп(2023)|Фото: Накануне.RU

Заснеженными могилами встречает и Серафимовское кладбище на улице Заусадебной. Общие дороги расчищены, однако впечатление портят остатки металлических конструкций на братских могилах. Очевидно, что к памятной дате они демонтированы не будут.

кладбище, мемориал, лп(2023)|Фото: Накануне.RU

кладбище, лп(2023)|Фото: Накануне.RU

Пожалуй, наименее ухоженным оказалось кладбище «Остров Декабристов» на проспекте Кима, за обслуживание которого отвечает ООО «Собор». Кладбище встречает визитером заснеженными памятниками и мусором на территории.

мемориал, лп(2023)|Фото: Накануне.RU

мусор, кладбище, лп(2023)|Фото: Накануне.RU кладбище, мусор, лп(2023)|Фото: Накануне.RU

Впрочем, основные аллеи расчищены, чего не скажешь о парковке перед кладбищем, покрытой толстым слоем подтаявшего снега и глубокими лужами. Судя по всему, проехать к «Острову Декабристов» 18 января будет также сложно.

лужи, распутица, лп(2023)|Фото: Накануне.RU

Несвоевременная расчистка дорог от снега и наледи – одна из важнейших проблем Санкт-Петербурга. Команда губернатора Александра Беглова второй год подряд не справляется с организацией процесса уборки города, что приводит к увеличению травм. Особенно страдают пожилые люди, в том числе блокадники и ветераны, опасающиеся выходить из дома во время гололеда. Показательно, что даже к 80-летию прорыва блокады город не позаботился о чистоте мест захоронений, чтобы пожилые горожане смогли почтить память родственников.

Это не единственный пример невнимательного отношения чиновников к жителям блокадного Ленинграда. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге приняли решение увеличить выплаты блокадникам на 300 рублей. Умеренный размер суммы вызвал недоумение у пожилых жителей Северной столицы, отмечающих, что жизнь в городе и особенно лекарства существенно подорожали. В городе проживает всего 50 тысяч блокадников, и они должны получать более существенную помощь, считают горожане.

Теги: кладбище, мемориал, блокада, александр беглов, северная столица



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