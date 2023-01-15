15 Января 2023
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Фото: Минобороны РФ / ТАСС

С РФ поразили склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня Украины

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также за сутки на огневых позициях поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 123-х районах. В районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ".
 
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Шляховое Херсонской области; гаубица Д-20 в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики; самоходная гаубица 2С3 "Акация" в районе населенного пункта Уманское Донецкой Народной Республики; две гаубицы "Мста-Б" в районах населенных пунктов Георгиевка и Скудное Донецкой Народной Республики; две самоходные гаубицы "Гвоздика" в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Шевченко Донецкой Народной Республики; гаубица Д-30 в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная, Лисичанск Луганской Народной Республики, Васильевка, Подгорное и Новомихайловка Запорожской области.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7525 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8052 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги: минобороны рф, спецоперация, сводка



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