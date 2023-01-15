Минобороны РФ подтвердило нанесение удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики

Минобороны РФ подтвердило нанесение удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики 14 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе военного ведомства.

Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщил, что для всех областей Украины сокращены лимиты потребления электроэнергии, в связи с дефицитом в сетях, вызванного повреждениями оборудования ТЭС.

В Минобороны РФ также сообщили, что Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.



На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, артиллерийскими ударами и действиями подразделений Воздушно-десантных войск отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.



На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Соль. В ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.



На Южно-Донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50-ти военнослужащих, три пикапа и автомобиль.