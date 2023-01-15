Во всех областях Украины сокращены лимиты потребления электроэнергии

Для всех областей Украины сокращены лимиты потребления электроэнергии, сообщает компания "Укрэнерго" в своем telegram-канале.

Решение принято в связи с дефицитом в сетях, вызванного повреждениями оборудования ТЭС, часть из которых прекратили или снизили выработку электричества. Ограничения будут действовать в течение суток. В случае превышения лимитов, будут вводиться аварийные, предупредили в компании.

"В энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления всем областям", - говорится в сообщении. Лимиты потребления электроэнергии сокращены для всех областей Украины из-за сообщает национальная энергетическая компания