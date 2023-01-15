Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета у города Покхара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе", - говорится в сообщении.

Самолет Yeti Airlines следовал рейсом Катманду-Покхара. На его борту находились 72 человека, в том числе 53 непальца и 15 иностранцев из семи стран. Этим рейсом летели четверо россиян, пятеро индийцев, двое южнокорейцев и по одному гражданину из Ирландии, Аргентины, Австралии, Франции.

По данным СМИ, два непальца выжили в авиакатастрофе.