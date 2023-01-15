15 Января 2023
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Политика
Фото: Накануне.RU

СМИ: Два человека выжили во время авиакатастрофы в Непале

Два гражданина Непала, находившиеся на борту разбившегося сегодня пассажирского самолета непальской авиакомпании Yeti Airlines, выжили и находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международном аэропорту Покхара, вблизи которого произошла авиакатастрофа.

Ранее в СМИ сообщалось, что погибли все пассажиры и члены экипажа.

Самолет Yeti Airlines следовал рейсом Катманду-Покхара. На его борту находились 72 человека, в том числе 53 непальца и 15 иностранцев из семи стран. Этим рейсом летели четверо россиян, пятеро индийцев, двое южнокорейцев и по одному гражданину из Ирландии, Аргентины, Австралии, Франции.

Теги: самолет, авиакатастрофа, Непал



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Развитие сюжета:

Ранее 15.01.2023 12:53 Мск Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета

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Ранее 15.01.2023 10:50 Мск В Непале рухнул пассажирский самолет. На борту были россияне


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