СМИ: Два человека выжили во время авиакатастрофы в Непале

Два гражданина Непала, находившиеся на борту разбившегося сегодня пассажирского самолета непальской авиакомпании Yeti Airlines, выжили и находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международном аэропорту Покхара, вблизи которого произошла авиакатастрофа.

Ранее в СМИ сообщалось, что погибли все пассажиры и члены экипажа.

Самолет Yeti Airlines следовал рейсом Катманду-Покхара. На его борту находились 72 человека, в том числе 53 непальца и 15 иностранцев из семи стран. Этим рейсом летели четверо россиян, пятеро индийцев, двое южнокорейцев и по одному гражданину из Ирландии, Аргентины, Австралии, Франции.