В Якутии зафиксировано минус 62 градуса. Школьников перевели на дистант

Школы Якутии с 16 по 18 января переходят на дистанционный режим работы из-за экстремальных холодов, сообщили Накануне.RU в Минобрнауки Якутии.

По данным синоптиков в регионе ожидается аномально холодная погода.

Сегодня на метеорологической станции Тонгулах в Горном районе Якутии зафиксировали минус 62 градуса, сообщает telegram-канал Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС).

Станция обеспечена всем необходимым оборудованием для проведения гидрометеорологических наблюдений. В райцентре Горного района, селе Бердигестях, температура понизилась до 59 градусов. Минус 50 градусов и ниже зарегистрированы в 30 пунктах наблюдений - Сангар, Верхневилюйск, Вилюйск, Покровск, Нюрба, Теплый Ключ, Оленек, Эйик, Батамай.

В Якутске продолжают держаться низкие температуры.