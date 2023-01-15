15 Января 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: AP Photo / Niranjan Shreshta

В Непале рухнул пассажирский самолет. На борту были россияне

Четверо граждан России, по предварительным данным, находились на борту упавшего в Непале самолета, сообщает ТАСС в посольстве РФ в Непале.

По данным посольства, россияне погибли, вместе с остальными пассажирами и членами экипажа. Всего на борту было 72 человека - 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Среди них - 10 иностранных граждан, в частности, индийцы, австралийцы, французы и аргентинцы.

Крушение турбовинтового среднемагистрального самолета АTR 72 производства франко-итальянского концерна ATR произошло при взлете.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с инцидентом.

 

 

Теги: россияне, самолет, крушение, Непал



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