15 Января 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Германии потребуется год, чтобы передать танки Украине

Германский концерн Rheinmetall располагает 22 танками Leopard 2 и 88 Leopard, но на подготовку их к отправке на Украину, в случае разрешения властей, ушел бы год, сообщает ТАСС со ссылкой на газету BILD am Sonntag, в которой опубликовано интервью главы концерна Армин Паппергер.

"Даже если завтра будет принято решение, что нам можно отправить танки Киеву, то поставка будет осуществлена к началу следующего года", - сказал он. По его словам, подготовка "длится почти год", потому что танки полностью разбирают и собирают заново, чтобы подготовить к боевым действиям.

В теории Вооруженные силы ФРГ могут передать Украине Leopard из своих запасов или разрешить другим странам реэкспорт.

11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Украине танковую роту. Как говорил на брифинге представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, Берлин пока не получал конкретных запросов о реэкспорте танков. Такие поставки нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит Leopard.

Власти ФРГ до сих пор отказываются отправлять Украине боевые танки.

Теги: танки, Германия, Украина



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