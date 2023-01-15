15 Января 2023
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Общество В России ДНР и ЛНР
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Следственный комитет России возбудил более 2 тысяч уголовных дел против украинских националистов

Российский следственный комитет возбудил более двух тысяч уголовных дел в отношении украинских националистов. Об этом в своем telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент Накануне.RU.

Врио главы ЛНР отметил, что международные правозащитные и судебные инстанции восемь лет уклонялись от правовой оценки действий Киева, откровенно игнорируя голос мирных граждан, пострадавших от преступных действий нацистов и подчеркнул, что в этих условиях СКР стал для жителей Донбасса надеждой на торжество справедливости и наказание военных преступников.

"На сегодняшний день комитетом возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов. Потерпевшими признаны более 118 тысяч жителей Донбасса", - заявил он, поздравляя ведомство с 12-летнейй годовщиной своего образования.

Теги: СКР, уголовные дела, националисты



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