Украина тратит за день столько боеприпасов, сколько Германия производит за полгода, - экс-дипломат

Украина вынужденно расходует очень много боеприпасов, именно поэтому нужно призвать "европейские оборонные компании производить больше". Такое мнение выразил экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности, бывший германский дипломат Вольфганг Ишингер.

"Украина вынуждена расходовать ежедневно столько боеприпасов, сколько мы производим за полгода. Можно предвидеть конец наших запасов", - отметил дипломат в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Welt am Sonntag.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров с РФ, Ишингер предположил, что в настоящий момент "они мало что дадут", "но, тем не менее, они не будут ошибочны", пишет ТАСС. По его словам, необходимы "постоянные переговорные каналы для предотвращения недопонимания".