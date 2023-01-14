Армия России использовала в зоне СВО новейший танк

Вооруженные Силы России задействовали новейший модернизированный танк Т-90М в зоне специальной военной операции на Херсонском направлении. Боевые машины сегодня выполнили боевую задачу, поразив цели по установленным координатам.

"Заранее были подготовлены цели, даны координаты. По этим координатам четко отработали по приказу вышестоящего командования. Цели были поражены", - сказал после выполнения боевой задачи командир танка Алексей.

По словам командира танка Руслана, за несколько месяцев применения танка Т-90М "Прорыв" он зарекомендовал себя как надежная и удобная машина, пишет РИА Новости. Танкисты считают, что танк Т-90М "Прорыв" на сегодняшний день является лучшим танком, применяемым в ходе СВО и значительно превосходит танки, используемые украинскими войсками.

Т-90М на сегодняшний день – один из самых современных танков в мире. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое.