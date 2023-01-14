Деятели политики и искусства откликнулись на смерть Инны Чуриковой

Политики, деятели культуры откликнулись на смерть актрисы Инны Чуриковой, которой умерла сегодня в возрасте 79 лет.

Директор "Ленкома" Марк Варшавер назвал Инну Чурикову великой актрисой и "настоящим чудом".

"Как можно в нескольких словах сказать об этой большой русской актрисе, всенародной любимице, народной артистке СССР, полном кавалере Ордена "За заслуги перед Отечеством"? Это была великая актриса, которую любили все в нашей большой стране – от мала до велика. Эта особенная актриса была и особенным человеком – готовым каждого выслушать и, если надо, помочь. Ее уважали, ее любили, ее боготворили. Настоящее чудо, это невероятное создание – наша Инна Михайловна Чурикова", - сказал РИА Новости Варшавер.

Высказался о смерти актрисы президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Инна Михайловна прожила яркую и насыщенную жизнь. Ее исключительный талант и обаяние покорили сердца миллионов поклонников, созданные на театральных подмостках и в кинематографе блестящие образы дарили зрителю сильные и глубокие эмоции. Светлая память о ней навсегда будет жить в наших сердцах", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершей в субботу актрисы Инны Чуриковой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Высказался о смерти актрисы премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня не стало Инны Михайловны Чуриковой – блистательной актрисы, неповторимой в каждом своём проявлении. Отечественную культуру невозможно представить без её ярких образов, созданных на театральной сцене и в кино. Это огромная, невосполнимая потеря для “Ленкома”, для родных и близких. Для всех нас. Особый талант, человеческое обаяние, творческая энергия, виртуозная импровизация Инны Михайловны были безграничны", - говорится в соболезновании Мишустина, текст которого приводит портал Правительства России.

Глава Минкультуры России Ольга Любимова назвала смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой невосполнимой утратой для отечественной культуры, пишет ТАСС. Уникальное мастерство и обаяние актрисы пленяло каждого, кто видел ее хоть раз, отметила Любимова в телеграмме соболезнований.

Режиссер Никита Михалков, комментируя в своем Telegram-канале смерть Чуриковой, привел слова из Библии.

"В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот, спустя совсем немного времени, я вновь вынужден её повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека", - написал Михалков.

Он привел также строки Владимира Корнилова.

""Будь мужчиной и молчи. Будь, хоть нелегко. Горя словом не мельчи, хоть и велико". Это как раз тот самый случай. Я никогда не думал, что через такое короткое время мне вновь не захочется мельчить словом горе. Бытует мнение, что незаменимых нет, но они есть. И мы это видим", - полагает Михалков.