Минобороны сообщило об уничтожении на Красно-Лиманском направлении ДРГ ВСУ

На Красно-Лиманском уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа, сообщает Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции.

На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населенного пункта Соль ДНР. За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

В районах населенных пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В течение суток на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.