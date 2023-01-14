14 Января 2023
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Армия и ВПК
Фото: Накануне.ru

Британский премьер сообщил Зеленскому о намерении поставить Украине танки Challenger 2

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового эскадрона.

Вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков, пишут The Independent и The Sun со ссылкой на источники на Даунинг-стрит, пишет РБК.

"Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение необходимой техникой для обороны и изменения баланса поля боя", - сказал собеседник.

Первые четыре танка Challenger 2 отправят в Восточную Европу в ближайшие дни, затем – еще восемь танков. По данным ТАСС, Сунак уже сообщил о таком решении Зеленскому.

Теги: Владимир Зеленский, Риши Сунак, танки, Challenger



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