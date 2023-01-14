Вице-губернатор Москаленко не выполнил предновогоднее обещание по безналичным расчетам в школьных столовых Петербурга

За неделю до 2023 года вице-губернатор Санкт-Петербурга пообещал оснастить школьные столовые функцией электронной оплаты. Слова высокопоставленного чиновника приводило официальное СМИ Смольного «Город+». Но к середине января тендер на цифровизацию школьных столовых всё еще не выполнен.

Система электронных платежей в петербургских школах работает с 2016 года. Однако оснащены ей только 85% образовательных учреждений. С 2019 года чиновники из команды губернатора Александра Беглова ежегодно дают обещание довести процесс до логического завершения, но результата это не приносит. Последним такое обещание дал Валерий Москаленко.

Изначально заявленный срок реализации проекта был назначен на 1 сентября 2023 года. Был даже организован соответствующий тендер на 56,2 миллиона рублей и в конце декабря «Город+» неожиданно опубликовал заявление Москаленко реализовать проект до конца 2022 года.

Но на 13 января 2023 года контракт на оснащение школьных столовых системами безналичных платежей находится в стадии исполнения. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, проект по оснащению оставшихся 15% школ реализован лишь на 9,7 миллиона рублей из 56,2 миллионов. Эти деньги выделены в качестве аванса и еще не гарантируют выполнения заявленных работ. Сам Валерий Москаленко о процессе работ пока молчит.