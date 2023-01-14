Глава британского МИД попал в российский "стоп-лист"

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и начальник генерального штаба страны Патрик Сандер вошли в российский "стоп-лист".

"В связи с продолжением правительством Великобритании антироссийского курса в январе было принято решение дополнительно включить в российский "стоп-лист" ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит портал министерства.

В список попали, в частности, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, начальник Генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности.

"Не видим целесообразности публиковать полный список новых фигурантов нашего решения, тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь. Если от официальных инстанций Соединенного Королевства все же будет проявлен интерес к этому вопросу, то будем готовы информировать британские власти и общественность о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам ее международной изоляции, разрушает фундамент двусторонних отношений", - заявила Захарова.