14 Января 2023
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: правительство.янао.рф

Бастрыкин заинтересовался высадкой ребенка на мороз в Красноярске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело того, что в Красноярском крае подростка высадили из автобуса на морозе в Красноярском крае.

12 января в социальных сетях появился материал о том, что в Красноярске кондуктор высадила из автобуса 11-летнего ребенка из-за нехватки на его транспортной карте денег на оплату проезда. В результате пассажир возвращался домой пешком пять остановок, на улице при этом было холоднее минус 20, сообщает СКР.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбудить по данному факту уголовное дело.

Теги: Александр Бастрыкин, мороз, Красноярск



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