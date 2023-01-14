Эксплуатирующая ЗАЭС компания наняла более 3 тысяч сотрудников

Более 3 тыс. работников заключили трудовой договор с компанией, которая занимается эксплуатацией Запорожской атомной станцией (ЗАЭС).

"У нас более 3 тыс. человек подписали контракты", - сказал ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Он добавил, что получивших российское гражданство работников может быть гораздо больше, но конкретную цифру на данном этапе сложно назвать.

Напомним, 5 октября 2022 г. Владимир Путин поручил Правительству России обеспечить передачу в федеральную собственность объектов Запорожской АЭС. Примерно тогда же стало известно, что концерн "Росэнергоатом" (структура госкорпорации "Росатом") учредил акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Новая компания с уставным капиталом 2 млрд руб. была зарегистрирована 3 октября 2022 г. Процесс интеграции новых территорий в энергосистему РФ может занять несколько лет.