"Победа" изменит правила провоза ручной клади

Авиакомпания "Победа" уточнит правила провоза ручной клади после того, как Верховный суд признал незаконной установленную ею норму.

"В ближайшее время "Победа" уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга", - сообщил РБК представитель авиаперевозчика.

13 января Верховный суд признал незаконными установленные "Победой" габариты ручной клади. Рассмотрение дела продолжалось с июня 2021 г. Тогда Ространснадзор провел проверку и предписал лоукостеру изменить нормы провоза багажа, так как счел их противоречащими требованиям законодательства. В ответ "Победа" подала кассационную жалобу.