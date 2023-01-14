14 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

"Победа" изменит правила провоза ручной клади

Авиакомпания "Победа" уточнит правила провоза ручной клади после того, как Верховный суд признал незаконной установленную ею норму.
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"В ближайшее время "Победа" уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга", - сообщил РБК представитель авиаперевозчика.

13 января Верховный суд признал незаконными установленные "Победой" габариты ручной клади. Рассмотрение дела продолжалось с июня 2021 г. Тогда Ространснадзор провел проверку и предписал лоукостеру изменить нормы провоза багажа, так как счел их противоречащими требованиям законодательства. В ответ "Победа" подала кассационную жалобу.

Теги: "Победа", багаж, ручная кладь, габариты



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