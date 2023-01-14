В Кузбассе в аварии с автобусом погибли пять человек

В Топкинском округе Кемеровской области из-за аварии с автобусом погибли пять человек. Авария произошла в 12.45 на 233 км автодороги Р-255 "Сибирь".

По предварительным данным, автомобиль "ЗАЗ Шанс", двигаясь со стороны Кемерово, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и столкнулся с встречным автобусом "Нефаз", сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. Водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, ехавшем по маршруту Топки – Кемерово, находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.

Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.