14 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: Leah Millis/Reuters

В США потребовали отставки Байдена "за военные преступления"

Американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг полагает, что президент США Джо Байден должен пройти через процедуру импичмента за причастность к разнообразным военным преступлениям, в том числе связанным с конфликтом на Украине.

"Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмен за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и так далее. Также за продолжение прокси-войны против России на Украине", - цитирует РИА Новости заявление Янга, которое он сделал в Twitter.

По мнению Янга, всех президентов США с 1945 г. можно считать военными преступниками.

Теги: США, Джо Байден, Джеффри Янг



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