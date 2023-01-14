14 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Carl Court / EPA / TASS

Медведев назвал премьер-министра Японии "обслуживающим персоналом для американцев"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "чудовищным стыдом" заявление президента США Джо Байдена и премьера Японии и Фумио Кисиды о том, что "любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания". Как это часто бывает в последнее время, Медведев откликнулся на ситуацию в своем Telegram-канале, назвав японского премьера "обслугой американцев".

"Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несёт чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки", - пишет экс-президент России.

По мнению Медведева, "Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США, а её единственной жертвой – его собственная Родина.

"Ему бы напомнить об этом президенту США и потребовать покаяния, так и не принесённого за этот акт войны американским руководством. Но нет, Кисида – лишь обслуживающий персонал для американцев. А смелости у слуг быть не может. Остаётся только пожалеть японцев. Ведь такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании их кабмина. Хотя понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно", - полагает Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, Джо Байден, Фумио Кисида



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