14 Января 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: gosnovosti.com

Россия готова завершить СВО как переговорным, так и военным путем, - Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Организации заявил о том, что Россия готова достичь целей спецоперации (СВО) как военным, так и переговорным путем.

"Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России, и когда закончится дискриминация для русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы. Если же нет, все поставленные задачи будут достигнуты военным путем", - цитирует Небензю официальный портал постпредства.

Пока же ни киевский режим, ни его западные спонсоры нужных выводов из украинской катастрофы не сделали.

"Более того, в стране при попустительстве коллективного Запада режим Зеленского превратился в авторитарную диктатуру, что само по себе является существенным препятствием на пути к миру", - сказал Небензя.

Теги: ООН, Василий Небензя, СВО



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