14 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Названа минимальная стоимость новых Superjet для "Аэрофлота", сделанных из российских деталей

Минимальная стоимость новых самолетов Superjet из российских комплектующих для группы "Аэрофлот" составит 2,256 млрд руб. ($33 млн в пересчете по текущему курсу), первых МС-21 и Ту-214 – 3,144 млрд руб. ($46 млн).
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По инвестиционному проекту льготного лизинга российских воздушных судов, который 11 января утвердил премьер Михаил Мишустин, лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" ("дочка" "Ростеха") купит 63 лайнера (34 – Superjet New, 18 – МС-21-310, 11 – Ту-214) и передаст группе "Аэрофлот" с декабря 2023 по январь 2026-го гг., пишет РБК. В период реализации проекта стоимость Superjet вырастет на 9,2%, до 2,464 млрд руб. с учетом НДС, а МС-21 и Ту-214 – на 4,5% (до 3,285 млрд), следует из опубликованного паспорта проекта.

Стоимость всех самолетов достигнет 175,4 млрд руб. 100% этой суммы будет привлечено из Фонда национального благосостояния (ФНБ). На них Минфин купит облигации "Авиакапитал-Сервиса" со ставкой купона 1,5% годовых. Основной долг по облигационному займу должен быть погашен в течение 18 лет с даты поставки последнего самолета в "Аэрофлот", то есть до начала 2044 г.

Теги: Superjet, МС-21, "Аэрофлот"



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