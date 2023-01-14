В Якутии на фоне сильного мороза произошла массовая авария

В Якутии в крепкий мороз произошла массовая авария.

Она случилась в 10.45 (по местному времени) 14 января на 14 км Намского тракта, сообщает республиканское управление ГИБДД. По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение 10 автомобилей случилось из-за несоблюдения безопасной скорости движения и в сложных погодных условиях. В результате аварии за медицинской помощью обратился один из водителей.

Сегодня в Якутске стоит густой туман. Температура воздуха достигла минус 50.