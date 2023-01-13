В Литве на линии магистрального газопровода произошел взрыв

В Литве на линии магистрального газопровода в Пасвальском районе произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радио LRT.

По словам директора районной администрации Повиласа Бальчюнаса, жители одной из деревень эвакуированы.

"Огонь после взрыва поднялся на высоту 50 м. Согласно предварительным данным, пострадавших нет", - сказал он.

Местные власти эвакуируют жителей деревни Валакеляй, которая находится примерно в полукилометре от газопровода. "Присланы автобусы. Для приема людей подготовлены две школы", - отметил директор. По его словам, паники нет, ситуация находится под контролем. Деревня Валакеляй, в которой проживает около 250 человек, находится в 4 км от районного центра.

О взрыве на газопроводе извещена полиция, спасательные службы. На этом участке параллельно идут две линии газопровода, по которым газом обеспечивается северная часть Литвы. По ним газ также транспортируется в Латвию. Вторая линия не повреждена.