14 Января 2023
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Политика
Фото: мэрия Екатеринбурга

В Мегионе восстановили подачу тепла по магистральному трубопроводу

Глава города Мегион Олег Дейнека сообщил в своем telegram-канале глава города Олег Дайнека, передает корреспондент Накануне.RU.

"Жилищный фонд полностью подведен к теплу, замороженных домов нет, есть локальные точки – это подъезды и квартиры, в которых есть замерзшие стояки. Сегодня ночью был запущен магистральный трубопровод по Северной промзоне. Сейчас идет его отогрев и восстановление сети", - сообщил он. 

В восстановлении системы отоплении в отдельных квартирах вместе с мегионскими коммунальщиками принимают участие специалисты компании "Славнефть-Мегионнефтегаз", ремонтные бригады из соседних городов – Нижневартовска, Радужного, Лангепаса.  Сейчас коммунальные службы в первую очередь обеспечивают теплом квартиры, восстановлением тепла в подъездах будут заниматься, когда отработают все заявки горожан.

Напомним, днем 10 января, в сорокаградусные морозы, произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина.

Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" Богдан Ермак проинформировал об утечке теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом, на котельной "Южная" сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе.

11 января власти отчитались о ликвидации аварии и подаче тепла в дома, однако многие жители города продолжали жаловаться на холод. 

Теги: Мегион, коммунальная авария, порыв, теплотрасса



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