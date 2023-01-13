Космонавты на МКС посмотрят "Чебурашку"

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) планируют посмотреть фильм "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко в невесомости, сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина.

По его словам, картину обещали прислать на МКС. Вместе с коллегами Сергеем Прокопьевым и Анной Кикиной они планируют пригласить коллег из американского сегмента.

Индикатором невесомости во время полета Прокопьева, Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио на корабле "Союз МС-22" к МКС был Чебурашка.

Напомним, фильм "Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом в истории. За девять дней проката он побил рекорд "Холопа" Клима Шипенко. "Ведомости" отмечают, что на сбор 3 млрд руб. у "Холопа" ушло больше месяца. Правда, у "Чебурашки" почти не было конкурентов в виде голливудских блокбастеров. По крайней мере, в легальном прокате.

Издание отмечает, что "Чебурашка" все новогодние каникулы собирал 60-75% ежедневного бокс-офиса. Продюсеры фильма считают, что итоговые кассовые сборы фильма превысят 4 млрд руб. Производственный бюджет "Чебурашки" составил 850 млн руб., размер маркетинговых расходов продюсеры не раскрывают.