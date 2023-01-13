Власти Германии могут принять решение об отправке танков "Леопард" Украине

Власти Германии могут принять решение об отправке танков "Леопард" Украине. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloomberg.

"Берлин примет решение до встречи высокопоставленных представителей оборонных ведомств союзных стран на американской авиабазе в Рамштайне 20 января, по словам немецкого чиновника, знакомого с планами, который попросил не называть его имени, поскольку вопрос является конфиденциальным. Министр обороны США Ллойд Остин и его немецкая коллега Кристин Ламбрехт также встретятся в Берлине 19 января", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях Польша объявила о передаче Киеву роты танков "Леопард". Затем Великобритания заявила о намерении поставить Киеву танки. Другие западные страны в той или иной степени тоже поддержали поставки танков. Украинские телеграм-каналы пишут, что США требуют от Зеленского контрнаступления, для чего будут дополнительно вооружать режим.

Советник Зеленского и главный военный спикер режима Алексей Арестович уверен, что Украина будет получать все новые виды оружия, техники, включая танки и авиацию.

"Но все равно это будет меньше, чем нам нужно. И сильно меньше, чем нам хотелось бы. При всей "любви" они дают меньше, чем нам надо", - сказал он.

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетовал на недостаточную военную помощь режиму.