Бойцы "ЧВК Вагнера" из числа уголовников не смогут избираться в Госдуму - депутат

В России существуют ограничения избирательных прав для граждан с непогашенной судимостью, они не могут быть избраны депутатами, напомнил первый зампред комитета ГД по законодательству Юрий Синельщиков. Так он прокомментировал инициативу своего коллеги Андрея Гурулева. Тот предложил избирать бойцов "ЧВК Вагнера" в парламент, даже если речь идет о заключенных.

"Хотеть можно, но есть законы, там все прописано, они известны", - цитирует депутата РБК.

Синельщиков добавил, что пока нет информации о механизме освобождения осужденных, участвующих в СВО, поэтому разговоры об их участии в выборах преждевременны.

Юристы же напоминают, что в зависимости от тяжести статьи даже после освобождения осужденные россияне остаются поражены в избирательных правах от пяти до 15 лет.