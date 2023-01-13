13 Января 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.ru

Завершено расследование дела о массовых пытках и изнасилованиях в саратовской колонии

Расследование уголовного дела по фактам пыток, изнасилований и убийства осужденных в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН РФ по Саратовской области завершено. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

По словам главы ведомства, преступную группу "с целью устрашения осужденных и вымогательства денежных средств" создали тогдашний начальник лечебного учреждения УФСИН и начальник отдела безопасности. Совместно с ними действовали так называемые "активисты" из числа лиц, отбывающих наказание.

В одно производство объединены 15 уголовных дел, о совершении насильственных действий сексуального характера, вымогательства, убийства и превышения должностных полномочий. Всего установлено 44 эпизода преступлений.

Напомним, скандал с пытками в ОТБ-1 произошел в октябре 2021 года, когда было обнародовано видео с издевательствами над заключенными.

Как сообщалось ранее, директор ФСИН России Александр Калашников распорядился уволить "по отрицательным мотивам" несколько человек из руководства УФСИН по Саратовской области. Предположительно, их подчиненные во вверенных им учреждениях насиловали, пытали и унижали заключенных.

Теги: саратовская колония, пытки, уфсин



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