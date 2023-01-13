Жители дома в Нефтеюганске, где произошел пожар, получат 100 тысяч рублей

Жители многоквартирного дома в Нефтеюганске, в котором произошел пожар, получат материальную помощь от властей города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Об этом было сказано на встрече главы города Эльвиры Бугай с пострадавшими. Пострадавшие могут рассчитывать на сумму до 100 тыс. рублей из средств окружного бюджета. Глава города отметила, что городская администрация не оставит людей в беде и окажет содействие в решении возникающих вопросов.

По словам руководителя управляющей компании, обслуживающей жилой дом №5, Ильшата Гумерова, сейчас последствия пожара устраняют несколько бригад. Оперативно в полном объеме было восстановлено теплоснабжение всего подъезда. Сократили и первоначальные сроки запуска электроснабжения – специалисты подключили электричество тем, кто смог обеспечить доступ в квартиры. Причина возгорания и размер причинённого ущерба устанавливаются.

Представители администрации и руководство управляющей компании взаимодействуют с жильцами дома лично и через общедомовой чат.

Напомним, пожар произошел 11 января, примерно в 2.00, в одной из квартир дома №5 в 15 микрорайоне. Во время пожара погиб 34-летний мужчина и его двухлетний сын, ожоги различной степени тяжести получила 31-летняя мать погибшего ребенка и их восьмилетний сын. Они госпитализированы.