Власти РФ должны бороться за возвращение уехавших россиян – Кремль

Власти России должны бороться за возвращение граждан, которые покинули страну, но не высказывались о ней враждебно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не уточнил, идет ли речь о высказываниях, в которых россияне ругают власть, или тех, когда они негативно высказываются собственно о всей стране.

Комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина изымать имущество у покинувших страну граждан, Песков призвал "не открывать какие-то ящики Пандоры". Он отметил, что это сложный вопрос с юридической точки зрения, передают "Ведомости".

При этом Песков заявил, что "враги есть враги, с ними нужно бороться". Песков добавил, что власти РФ "должны делать все", чтобы остальные уехавшие россияне захотели вернуться.