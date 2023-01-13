13 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Власти РФ должны бороться за возвращение уехавших россиян – Кремль

Власти России должны бороться за возвращение граждан, которые покинули страну, но не высказывались о ней враждебно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не уточнил, идет ли речь о высказываниях, в которых россияне ругают власть, или тех, когда они негативно высказываются собственно о всей стране.

Комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина изымать имущество у покинувших страну граждан, Песков призвал "не открывать какие-то ящики Пандоры". Он отметил, что это сложный вопрос с юридической точки зрения, передают "Ведомости".

При этом Песков заявил, что "враги есть враги, с ними нужно бороться". Песков добавил, что власти РФ "должны делать все", чтобы остальные уехавшие россияне захотели вернуться.

Теги: россияне, кремль, дмитрий песков, враги



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