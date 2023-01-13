Строители займутся реконструкцией Цирка в начале 2023 года

Компания "Единый Заказчик" приступит к реконструкции здания Цирка в Екатеринбурге уже в первом квартале текущего года. Работы над Екатеринбургским государственным цирком имени В.И. Филатова площадью около 14,5 тыс. кв. м. должны завершиться в 2025 году.

"После реконструкции цирка в здании появятся новые отдельные репетиционные и тренировочные залы для артистов и хореографов. Для содержания животных построят новый блок помещений. Кроме этого, уникальный купол и фасады здания цирка украсит архитектурная подсветка. Завершить его реконструкцию планируется в 2025 году", – рассказали в пресс-службе компании.

Узнаваемый екатеринбуржцами ажурный купол никуда не денется: застройщик решил оставит основные несущие элементы здания. Ремонту подлежат только кровля здания. Помимо этого, решено усилить несущие конструкции и заменить все внутренние инженерные и слаботочные системы. Также, для удобства гостей, в зрительном зале установят комфортные кресла с увеличенным пространством. Сотрудников цирка порадует современное цирковое, световое и звуковое оборудование.

"Екатеринбургский цирк всегда был важным филиалом системы Росгосцирк. Мы рассчитываем, что после реконструкции он станет площадкой, где будут создаваться цирковые шоу мирового уровня, которые будут радовать жителей всей страны", – отметил глава Росгосцирка Сергей Беляков.

Предполагается, что положительное заключение компания получит в первом квартале 2023 года - сейчас проектная документация находится на рассмотрении Главгосэкспертизы России.

"Единый Заказчик" ответственен за реставрацию пяти филиалов Росгосцирка – в Екатеринбурге, Иркутске, Твери, Воронеже и Волгограде. Последнее перед началом работ выступление в уральской столице состоится в середине января.