13 Января 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральском городе на автозаправке вспыхнул УАЗ

На Среднем Урале на автозаправке загорелась машина. Огонь удалось быстро потушить.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось сегодня днем в Ивделе. На площади в шесть квадратных метров огнем был поврежден автомобиль УАЗ. Стоит отметить, что пожар произошел буквально в нескольких метрах от автозаправки.

В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в течение двух минут. Точную причину возгорания машины теперь предстоит установить специалистам.

Пожар на автозаправке в Ивделе(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: УАЗ, пожар, заправка, автомобиль



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