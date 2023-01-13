В уральском городе на автозаправке вспыхнул УАЗ

На Среднем Урале на автозаправке загорелась машина. Огонь удалось быстро потушить.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось сегодня днем в Ивделе. На площади в шесть квадратных метров огнем был поврежден автомобиль УАЗ. Стоит отметить, что пожар произошел буквально в нескольких метрах от автозаправки.

В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в течение двух минут. Точную причину возгорания машины теперь предстоит установить специалистам.