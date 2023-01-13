В ямальской тундре сняли документальный фильм о жизни коренных ненцев

13 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Газпром нефть

В ямальской тундре сняли документальный фильм о жизни коренных ненцев

В Тазовском районе ЯНАО побывала съемочная группа LifeDoc для подготовки документального фильма "Один мой день. Профессия – нефтяник". Съемки о работе специалистов и жизни коренных ненцев в тундре проходили при участии "Газпром нефти", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Главным героем фильма стал Афанасий Тэсида – специалист по работе с коренным населением предприятия "Меретояханефтегаз". Он рассказал, как планирует свой рабочий день и как живут современные кочевые ненцы. В фильме уделяется внимание ненецкому жилищу, языку, традициям и отношению к животным.

"Раньше мои предки и я передвигались на оленях. Природа нас сделала такими, чтобы мы были мобильными. И в чум вмещались, и на оленях ездили. Мы считаемся людьми природы", – делится в фильме Афанасий.

В ямальской тундре сняли документальный фильм о жизни коренных ненцев(2023)|Фото: Газпром нефть

Сейчас кочевать и пасти оленей продолжают тысячи ненецких семей. В течение двух недель животные на месте съедают весь корм в радиусе двух километров, и оленеводы переезжают дальше. Нефтяники при строительстве объектов учитывают сложившиеся веками маршруты миграции оленей: в коммуникациях и трубопроводах обустраивают специальные арки, под которыми животные проходят привычными путями.
Ненцы остаются на связи с нефтяниками и обращаются к ним, если необходима помощь. Герои фильма отмечают, что в тундре без взаимопомощи не обойтись.

Предприятие привозит ненцам топливо, еду, технику, подарки детям к праздникам. Помощь коренным жителям осуществляется как по прямым и регулярным запросам ямальцев нефтяникам, так и в рамках ежегодных соглашений компаний с регионами о социально-экономическом сотрудничестве.

Отметим, что документальный фильм "Один мой день. Профессия – нефтяник" уже доступен в сети.

Теги: Меретояханефтегаз, документальный фильм, коренные народы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети