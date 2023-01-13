В ямальской тундре сняли документальный фильм о жизни коренных ненцев

В Тазовском районе ЯНАО побывала съемочная группа LifeDoc для подготовки документального фильма "Один мой день. Профессия – нефтяник". Съемки о работе специалистов и жизни коренных ненцев в тундре проходили при участии "Газпром нефти", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.



Главным героем фильма стал Афанасий Тэсида – специалист по работе с коренным населением предприятия "Меретояханефтегаз". Он рассказал, как планирует свой рабочий день и как живут современные кочевые ненцы. В фильме уделяется внимание ненецкому жилищу, языку, традициям и отношению к животным.



"Раньше мои предки и я передвигались на оленях. Природа нас сделала такими, чтобы мы были мобильными. И в чум вмещались, и на оленях ездили. Мы считаемся людьми природы", – делится в фильме Афанасий.

Сейчас кочевать и пасти оленей продолжают тысячи ненецких семей. В течение двух недель животные на месте съедают весь корм в радиусе двух километров, и оленеводы переезжают дальше. Нефтяники при строительстве объектов учитывают сложившиеся веками маршруты миграции оленей: в коммуникациях и трубопроводах обустраивают специальные арки, под которыми животные проходят привычными путями.

Ненцы остаются на связи с нефтяниками и обращаются к ним, если необходима помощь. Герои фильма отмечают, что в тундре без взаимопомощи не обойтись.

Предприятие привозит ненцам топливо, еду, технику, подарки детям к праздникам. Помощь коренным жителям осуществляется как по прямым и регулярным запросам ямальцев нефтяникам, так и в рамках ежегодных соглашений компаний с регионами о социально-экономическом сотрудничестве.

Отметим, что документальный фильм "Один мой день. Профессия – нефтяник" уже доступен в сети.