13 Января 2023
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Фото: t.me/gubernator_46 / Роман Старовойт

Путин поручил решить вопрос восстановления разрушенного обстрелами ВСУ жилья

Владимир Путин поручил властям Белгородской, Брянской Курской и Ростовской областей решить, как восстановить разрушенное обстрелами Вооруженных сил Украины жилье. Это следует из перечня поручений президента РФ, опубликованного на официальном сайте Кремля.

Доклад должен быть представлен до 1 апреля 2023 года.

Ответственными по вопросу назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также руководители регионов Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Роман Старовойт и Василий Голубев.

Ранее стало известно, что более половины домов повреждены в двух селах Белгородской области в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В одном из сел осталось только девять старожилов. Остальные жители уехали.

Теги: путин, жилье, обстрелы, жилье



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