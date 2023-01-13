13 Января 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: vk.com/orkestrwagnera

Герой России Трошев: кроме ЧВК «Вагнер» в районе Артемовска никаких других войск нет

Главы «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев опроверг слова советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского об окружении Артемовска (Бахмута).

Герой России Трошев заявил, что Кимаковский явно не осведомлен о ситуации в Артемовске. Он отметил, что никого окружения Артемовска в данный момент не происходит, и заявления советника врио главы ДНР являются попыткой ввести россиян в заблуждение.

«Хочу еще раз подчеркнуть, в Артемовске, кроме ЧВК «Вагнер» нет никого. Поэтому рассказы некоего советника врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска – не что иное, как введение россиян в заблуждение»,- публикует слова Трошева пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Кимаковский заявил об оперативном окружении Артемовска и взятии российскими подразделениями территорий под контроль.

Теги: чвк вагнер, артемовск



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