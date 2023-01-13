13 Января 2023
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Политика Украина
Фото: Униан

Медведчука лишили мандата депутата Верховной Рады Украины

Верховная Рада Украины лишила мандатов в общей сложности десятерых народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Среди них и председатель партии Виктор Медведчук, которого сегодня еще с тремя однопартийцами выгнали из парламента. На заседании они не присутствовали: по последним данным, все они находятся за пределами Украины.

"Верховная Рада очищается от фанатов Путина. По состоянию на сегодняшний день уже десять депутатов от ОПЗЖ потеряли мандаты. Это 25% их бывшей фракции. Будет еще больше. Но законным и конституционным способом. Он длиннее, чем нам самим хотелось бы", - сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Бывший сопредседатель "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко заявил, что также согласен с решением парламента.

На этой неделе стало известно, что Владимир Зеленский своим указом лишил Виктора Медведчука и еще трех нардепов украинского гражданства.

В прошлом году Медведчук после начала СВО скрылся из-под домашнего ареста (по делу о госизмене), но был задержан украинскими спецслужбами. Потом стало известно о его обмене на украинских пленных. Обмен произошел, предположительно, на территории Турции, после этого судьба Медведчука не известна, но турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намекал, что украинский оппозиционный политик был отправлен в Россию.

Теги: виктор медведчук, верховная рада, народный депутат, мандат



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