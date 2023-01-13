МЧС снова продлило штормовое предупреждение на Среднем Урале

Сильный ветер с порывами до 25 м/с продолжит бушевать на территории Свердловской области и 14 января. Задержится ли непогода до конца выходных - будет ясно позднее.

"По данным синоптиков, 14 января местами в Свердловской области сохраняется очень сильный ветер до 25 м/с. "В связи с неблагоприятными погодными явлениями мы рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности", - сообщает пресс-служба МЧС

Напомним, из-за непогоды свердловские коммунальные службы перешли в усиленный режим работы. По этой же причине вчера на день закрыли Ледовый городок в центре Екатеринбурга. Сильный ветер также вынудил метро Екатеринбурга закрыть гермозатворы на станциях.